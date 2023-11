Motociclista é recolhido ao Centro de Triagem após ser flagrado com moto com a placa adulterada

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem na tarde desta terça-feira (7) após ser flagrado por policiais rodoviários realizando duas ultrapassagens irregulares com uma motocicleta na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

Segundo o SCA apurou, policiais militares que estavam na base da corporação no quilômetro 233 avistaram o condutor da motocicleta ultrapassando pela faixa da direita e também pelo acostamento. O suspeito foi abordado e os PMs constataram que a placa da moto estava adulterada com fita isolante, segundo o acusado, para fugir da fiscalização. Ele também não era habilitado e o licenciamento do veículo estava vencido.

Por infringir o artigo 311 do código penal (Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento: Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa) e o 309 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano), o autor acabou sendo autuado em flagrante pelo delegado plantonista e posteriormente recolhido ao Centro de Triagem, onde aguarda a audiência de custódia.

