Menor de 15 anos é apreendido com drogas em Ibate

Crédito: Maycon maximino

Uma equipe da Força Tática apreendeu um menor de 15 anos com drogas na cidade de Ibaté, na noite desta segunda-feira (04).

De acordo com as informações apuradas pelo SCA, a equipe realizava patrulhamento pela Rua Tabatinga, no Jardim Cruzado, quando abordou o menor, que estava em atitude suspeita. Com ele, os policiais encontraram três porções de maconha, três porções de crack e R$ 18 em dinheiro.

O menor confessou que estava vendendo drogas e indicou um terreno baldio próximo, onde estava o restante do entorpecente. No local, os policiais encontraram mais 26 porções de crack e 35 porções de maconha.

O menor foi apreendido e encaminhado até CPJ e após o registro da ocorrência foi liberado aos responsáveis.

Leia Também