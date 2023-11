Menino de 8 anos é atropelado e arrastado por carro na Vila Costa do Sol

Crédito: Maycon Maximino

Um menino de 8 anos foi atropelado e arrastado por um carro na noite desta quarta-feira (8), na Vila Costa do Sol, em São Carlos.

Segundo informações, o condutor do veículo transitava pela rua Presidente Vargas, quando a criança que estava pela rua Particular Vieira, entrou na frente do automóvel com uma bicicleta. O motorista não conseguiu desviar e acabou atingido o garoto que foi arrastado por alguns metros e ficou preso embaixo do carro.

Populares que presenciaram o acidente usaram um macaco hidráulico tipo jacaré para erguer o carro. O Samu, juntamente com o Corpo de Bombeiros socorreram a criança, que foi encaminhada até a Santa Casa estável, porém, com vários ferimentos pelo corpo.

