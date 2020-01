Ladrão furta bateria de trator em condomínio de chácaras

Crédito: Arquivo SCA

Um desconhecido furtou, na madrugada da última segunda-feira (6), uma bateria de um trator no condomínio de chácaras Encontro Valparaíso, na região do Parque Ferh.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, um representante do condomínio relatou que os propritários das chácaras possuem um trator e que no mês de novembro foi furtada a bateria do mesmo. Na ocasião um B. O. foi registrado.

Após os fatos, os responsáveis pelo trator resolveram retirar a bateria quando o mesmo não era utilizado. A bateria era guarda em um quarto junto com outras ferramentas, perto da portaria.

Entretanto, na madrugada da última segunda-feira, um desconhecido conseguiu abrir a porta do local e subtrair a bateria nova.

Um B. O. Foi registrado no 3º Distrito Policial.

