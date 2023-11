Idosa cai e se fere dentro de supermercado em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma idosa de 67 anos registrou boletim de ocorrência alegando que se feriu ao escorregar e cair dentro do supermercado Savegnago localizado na Avenida Comendador Alfredo Maffei, no Jardim Brasil, em São Carlos. O caso aconteceu na manhã de sábado, 4.

Ela relatou em boletim de ocorrência que foi ao estabelecimento com o marido e uma filha e quando foi ao corredor de bebidas, não percebeu o chão molhado e cacos de vidro, pois não havia sinalização no local. Em dado momento, escorregou e caiu, cortando o pé esquerdo e não conseguia se levantar. Clientes a ajudaram e tentaram estancar o sangue. Posteriormente ela disse que foi ajudada por funcionários e colocada em uma cadeira de rodas. A mulher disse ainda que uma outra filha, que seria estudante de Fisioterapia, foi até o supermercado e relatou que o procedimento não era correto. O Samu foi acionado e encaminhou a idosa até a UPA Vila Prado onde foi necessário realizar sutura no local lesionado.

