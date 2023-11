Homem que tentou matar outro no Antenor Garcia é condenado pela Justiça

SIGA O SCA NO

Arma apreendida pela PM - Crédito: arquivo

Foi condenado um homem que tentou matar outro durante uma festa familiar no dia 21 de abril deste ano, na rua Luiz Paulino dos Santos, no bairro Antenor Garcia, em São Carlos. O julgamento ocorreu nesta terça-feira (7), no Fórum Criminal de São Carlos.

José Paulo recebeu uma pena de 4 anos pela tentativa de homicídio e 2 anos e quatro meses pelo porte ilegal e disparo de arma de fogo. A pena deve ser cumprida inicialmente em regime fechado.

O Tribunal do Júri foi presidido pelo Juiz Dr. Antonio Benedito Morelo e terminou por volta das 21h30. A defesa ficou por conta dos advogados Reginaldo da Silveira e Tamires Buonarotti Ferreira e o promotor de acusação foi Daniel Henrique Silva Miranda.

O crime

De acordo com informações, ocorria uma festa, quando o morador discutiu com seu sobrinho e efetuou alguns disparos de arma de fogo.

O pai da namorada desse sobrinho soube do ocorrido e ficou preocupado, pois sua filha estava nessa festa, por isso foi conversar com o morador, que atirou em seu pescoço após discutirem.

A bala ficou alojada no pescoço da vítima que procurou atendimento médico na UPA do Cidade Aracy, sendo liberada.

A Polícia Militar foi acionada, compareceu ao local dos fatos e deteve o acusado, que ainda estava com a arma na cintura.

