Homem é preso após roubo a farmácia

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem foi preso após roubar uma farmácia, neste domingo (07), na Avenida Sallum, na Vila Prado.

A Polícia Militar foi acionada no local e conversou com a funcionária da farmácia, que disse que o ladrão aproximou-se dela e fazendo ameaças, exigiu que abrisse a gaveta do caixa, mas ela não conseguiu, devido ao nervosismo, então ele passou a esmurrar a gaveta e tentar abri-la à força, até que a vítima acabou conseguindo abrir.

O bandido pegou os R$ 171,00 que estavam no caixa e fugiu, mas foi detido posteriormente, na Rua Doutor Gastão de Sá, sendo conduzido ao plantão policial e recolhido ao Centro de Triagem.

