Homem é preso após descumprir medida protetiva em Ribeirão Bonito

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 28 anos foi preso no final da tarde de sábado (06), após descumprir uma medida protetiva.

A Polícia Militar foi acionada em uma residência, na Rua Júlio Picagli, Jardim Heliana II, em Ribeirão Bonito e chegando ao local, os policiais conversaram com a vítima, que disse que foi casada com o acusado por seis anos, mas estão separados há mais de um ano e em setembro de 2023, ela solicitou medida protetiva contra ele, porém ele já descumpriu essa medida várias vezes e a polícia já foi comunicada anteriormente. Só que desta vez, ao pular o muro da casa de sua ex-companheira, o acusado se machucou, tendo que permanecer no local.

Diante dos fatos, o acusado A.C.S. foi detido, conduzido ao plantão policial e recolhido ao Centro de Triagem.

