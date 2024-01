Homem é detido com objetos de origem suspeita

SIGA O SCA NO

GMs detiveram na madrugada um homem com objeto de origem suspeita - Crédito: Divulgação

Por volta da 1h20 desta sexta-feira, 12, um homem de 30 anos foi detido com um objeto de origem suspeita na rua Raimundo Corrêa, na Vila Marcelino.

A Guarda Municipal foi acionada para averiguar um possível furto em um estabelecimento e apurou junto ao solicitante, que ele teria visto um homem furtando um medidor de energia. Em seguida, desceu sentido região central de São Carlos.

Com as características, os GMs realizaram diligências e localizaram o suspeito na Avenida São Carlos, região da Praça Itália com um saco preto. Após a abordagem foi localizado um medidor de energia, um disjuntor, alicate e fios. O acusado foi encaminhado à CPJ, onde foi ouvido e liberado pela autoridade policial por não ter sido localizada a vítima.

