Homem é detido com entorpecentes no Arnon de Mello

A droga que estava em poder do acusado de tráfico - Crédito: Maycon Maximino

Um homem foi detido por volta das 9h desta quinta-feira, 9, e acusado de tráfico de entorpecentes. O flagrante aconteceu na rua José Quatrochi, no Arnon de Mello.

Os PMs realizaram patrulhamento preventivo pelo bairro quando realizaram a abordagem no acusado de 20 anos. Após revista, localizaram em sua cintura uma sacola plástica com 25 porções de maconha, 176 pinos com cocaína e 58 pedras de crack.

Detido, foi apresentado na CPJ para as deliberações de praxe. A droga foi apreendida.

