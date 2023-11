Golpista se passa por filha e engana mulher em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 63 anos foi vítima de estelionato nesta segunda-feira, 6, em São Carlos. Ela foi até à CPJ e relatou às autoridades policiais que teve um prejuízo de R$ 1.280,00.

Residente no Jardim Romeu Santini, a mulher disse que recebeu uma mensagem via WhatsApp com a foto da filha, dizendo que estava com novo número de celular e necessitava do valor em questão. Segundo a vítima, por ter conhecimento que a filha passa por problemas pessoais, acreditou e fez a transferência via PIX. Entretanto, minutos depois o golpista pediu mais R$ 730. A mulher estranhou, tentou entrar em contato, porém não foi atendida.

Mais uma vítima

Já na sexta-feira, 3, mais uma vítima de estelionato na cidade. Um homem de 40 anos disse que viu um anúncio no Facebook de passagens aéreas mais em conta e iniciou conversa via WhatsApp com o suposto agenciador.

Se interessou por passagens para Juazeiro do Norte/CE e realizou quatro PIX’s que totalizaram R$ 987,00. Por acreditar que os pagamentos seria para uma empresa aérea, não hesitou. Mas ao procurar a agência de turismo, teve ciência que caiu em um golpe.

Levou celular

Uma mulher de 41 anos compareceu à CPJ para registrar o furto de um celular ocorrido em uma loja localizada na rua São Joaquim, Na Vila Monteiro. O crime teria ocorrido aos 30 minutos desta terça-feira, 7. A vítima relatou que um desconhecido arrombou uma vitrine e levou o aparelho.

