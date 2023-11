Força Tática flagra adolescente com drogas no Cidade Aracy

A droga que estava em poder do infrator - Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente foi detido por policiais militares da Força Tática durante operação de combate à criminalidade no Cidade Aracy. O flagrante aconteceu por volta das 20h desta quinta-feira, 9, na rua Nathalya Andrecioli Fernandes.

Foi feita uma operação de combate ao tráfico de drogas que contou com equipes do BAEP. Os PMs viram o acusado em atitude suspeita em um local conhecido como “ponto”. Após abordagem e revista, foi localizado com ele 26 porções de maconha, 29 pinos com cocaína, 37 pedras de crack e R$ 125,00.

Encaminhado à CPJ, após as deliberações de praxe, o infrator foi recolhido à Fundação Casa. Droga e dinheiro foram apreendidos.

