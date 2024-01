Empresário que matou tatuador é autorizado a deixar prisão por problemas de saúde

Tsunami foi assassinado em 2018, perto da rodoviária. Foto: Arquivo Pessoal - Crédito: arquivo pessoal

O empresário Fernando Ganci, condenado pela Justiça pelo assassinato do tatuador Marcos Gentil Romero, 36, o “Marcos Tsunami”, em dezembro de 2018, na região do terminal rodoviário de São Carlos, recebeu habeas corpus para deixar a prisão e cumprir a pena em regime domiciliar por motivos graves de saúde.

A decisão da Justiça é do dia 22 de dezembro de 2024 e diz: “Expeça-se ordem de liberação ao sentenciado Fernando Ganci para cumprimento da pena, com fundamento no artigo 117, inciso II, da LEP, em prisão albergue domiciliar, autorizada a saída da residência exclusivamente para o tratamento de sua saúde”.

Ganci deve ser submetido a nova avaliação médica em maio e caso sua saúde esteja reestabelecida, ele deve retornar imediatamente ao presídio de Araraquara para o cumprimento do restante da pena.

O CRIME

A câmera de segurança de um supermercado registrou o crime. No vídeo, a rua César Ricome aparece movimentada. No canto direito da tela é possível ver Fernando cortando a frente do carro do tatuador sem dar seta. Em seguida estaciona na lateral de um supermercado.

Tsnumani parece ficar bravo com Fernando e para o veículo. Os dois discutem e o empresário sai do carro e dá um soco no tatuador que tenta abrir a porta, mas é atingido por vários tiros. Tudo acontece muito rápido.

Fernando volta para o carro onde estavam a mãe e a esposa e foge em seguida.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também