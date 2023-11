Dupla rouba Hilux no Jardim Cardinalli

imagem ilustrativa - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Dois homens em uma moto roubaram uma Toyota Hilux na tarde desta terça-feira (7), no Jardim Cardinalli, em São Carlos.

Segundo informações, a proprietária do veículo estava do lado de fora de casa na rua José Cerri e a caminhonete estava estacionada na frente, com a chave no contato. Ela foi surpreendida por dois homens que chegaram em uma moto Honda CG Vermelha, sendo que um deles apontou uma pistola e anunciou o assalto.

Em seguida o bandido assumiu o volante da caminhonete Hilux, preta, 2011, placas EWQ9050 e se evadiu juntamente com o comparsa. Além do veículo foram subtraídos um celulare e documentos pessoais.

A Polícia Militar foi acionada, compareceu no local do roubo, no entanto, até o momento nenhum suspeito foi preso. O caso será investigado pela Polícia Civil.

