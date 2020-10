Dupla rende família e assalta residência no Centreville

Crédito: Luciano Lopes

Uma família foi rendida por bandidos na tarde da última sexta-feira (16), no Centreville.

Segundo informações, o idoso de 71 anos estava em casa com sua mulher e seu neto, quando o imóvel foi invadido por dois ladrões, que simulando estar escondendo uma arma de fogo sob a roupa, anunciaram o roubo.

Temendo que acontecesse algo pior, as vítimas fizeram tudo o que os bandidos pediram e assim eles fugiram, levando o carro do idoso, carregado com garrafas de bebidas, notebook, 2 celulares, 3 TVs, ventilador, relógio de pulso e uma carteira com documentos e cartões bancários.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e poucas horas após o fato, o Gol da vítima foi encontrado abandonado, com o ventilador e o notebook dentro, em uma estrada que liga o Jardim Zavaglia à SP-215.

