Policiais da Delegacia de Entorpecentes (DISE) apreenderam drogas nesta quarta-feira (8) durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma casa no bairro Jardim Cruzeiro do Sul, em São Carlos.

No local os policiais encontraram maconha, dinheiro, balança de precisão e apetrechos utilizados para o embalo de entorpecentes. O responsável pela droga não estava no imóvel, no entanto, já foi identificado e as diligências prosseguem.

