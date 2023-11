Colisão frontal causa danos em veículos na região do Shopping

SIGA O SCA NO

Carros colidiram frontalmente em cruzamento na região do Shopping - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão frontal envolveu dois carros na região do Shopping Center Iguatemi. Ninguém ficou ferido e os veículos tiveram danos materiais.

O motorista de um Prisma transitava pela Avenida Tancredo de Almeida Neves (sentido UPA/shopping) e no cruzamento com a Avenida Francisco Pereira foi atingido por um Ford KA que vinha em sentido contrário. Os motivos são ignorados e há semáforo no cruzamento em questão.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também