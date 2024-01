Cliente inconveniente causa confusão generalizada em confeitaria

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um cliente bastante inconveniente teria causado uma confusão generalizada e agredido um casal, em uma confeitaria, no Jardim Real, na manhã de sábado (06).

De acordo com o casal, que trabalha no estabelecimento, que pertence à mãe/sogra deles, o acusado insistiu para que uma cliente "ficasse" com ele, e diante da recusa dela, irritou-se e passou a xingar e ofender a todos que estavam no local, depois foi embora e voltou em seguida, com uma vassoura, com a qual tentou agredir a moça que o rejeitou.

O homem que trabalha no local, foi defender a cliente e acabou sendo agredido pelo acusado.

Formou-se uma confusão generalizada e a mulher dele acabou sendo empurrada e caindo no chão.

As duas vítimas foram socorridas à UPA da Vila Prado, medicadas e depois conduzidas ao plantão policial, junto com o acusado, para esclarecimento dos fatos.

