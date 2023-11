Casal de são-carlenses é assaltado no Guarujá

Imagem Ilustrativa - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O que era para seu um passeio se tornou um pesadelo para um casal são-carlense no final de semana prolongado. As vítimas, de 57 anos e 60 anos respectivamente estariam hospedados em uma pousada e na tarde de quinta-feira, 2, foram até a Praia do Édem, na Cidade Náutica do Guarujá e quando estavam no Morro do Sorocatuba, ao retornarem até o veículo HR-V foram abordados por uma quadrilha.

Um dos desconhecidos estaria armado com um revólver e após o casal ser rendido, retornaram até a escadaria que dá acesso à praia e se apoderaram de uma bolsa com documentos e um celular de ambos e fugiram no veículo.

As vítimas pediram socorro para populares e foram encaminhados até a cidade e pediram apoio para policiais militares e foram encaminhados à pousada onde estavam hospedados. No retorno a São Carlos, formularam boletim de ocorrência na CPJ nesta quarta-feira, 8.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também