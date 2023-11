Casa alugada de protetora de animais é alvo de atentado no Aracy

SIGA O SCA NO

Fogo destruiu parte do muro e casinhas comunitárias dos animais - Crédito: Divulgação

Um atentado, segundo a protetora de animais Adriana Maria Pereira, teria ocorrido por volta dos 10 minutos desta quinta-feira, 9, em uma casa alugada que serve como refúgio para animais abandonados e/ou vítimas de maus-tratos, na rua Aparecida da Silva, no Cidade Aracy II.

Adriana, que há mais de 30 anos trabalha com resgate de animais excluídos pela sociedade e cuida hoje de mais de 300 animais, entre cachorros, gatos e cavalos no Aracy II, Antenor Garcia e assentamentos, disse que ficou surpresa com o ocorrido.

Segundo ela, um desconhecido, utilizando material inflamável, teria ateado fogo em um sofá e duas casinhas comunitárias que ficam no lado externo e servem como abrigo para animais. As chamas atingiram um muro de três metros, danificando a estrutura e está em risco de cair.

“Tenho dentro desta casa de dez cômodos, 30 gatos e 14 cães. Há um quintal para acomodá-los melhor. Mas a casa não é minha e agora com a possibilidade do muro cair, estou preocupada”, disse.

Adriana relatou que, devido ao trabalho que faz no bairro no resgate e denúncia de maus-tratos, chegou a ser ameaçada de morte. Tem ainda uma pessoa que suspeita que tenha cometido o atentado.

“A gente quer ajudar os animais, mas faz isso com medo. E agora este atentado. Tudo para dificultar ainda mais o nosso trabalho”, disse. “Fiz boletim de ocorrência e conto com a ajuda da Justiça para que ela puna essas pessoas desalmadas”.

Irá se empenhar ainda mais

À reportagem, apesar do medo, Adriana disse que irá trabalhar com mais intensidade, mesmo com dificuldades.

“Agora vou fazer uma campanha e pedir para que pessoas doem material de construção para eu refazer o muro e dar segurança aos bichinhos. Quem puder ajudar, basta entrar em contato pelo fone (WhatsApp) 16 99742-0351. Vou precisar da ajuda de todos”, finalizou. “Quem puder me ajudar com doação de ração para cavalo, cães e gatos, também agradeço. Toda ajuda é bem-vinda”, finalizou a cuidadora.

