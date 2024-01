Carro cai em córrego na região da rotatória do Cristo

Crédito: Maycon Maximino

Um carro foi encontrado dentro de um córrego no começo da manhã deste sábado (6), na região da rotatória do Cristo, em São Carlos. O acidente ocorreu provavelmente durante a madrugada.

Segundo informações, populares que passavam pela avenida Francisco Pereira Lopes visualizaram o VW/Fox no leito do córrego e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Equipes estiveram no local e constataram que não havia ninguém no interior do carro, mas logo depois, durante o atendimento da ocorrência um rapaz se apresentou como o motorista do veículo.

Agentes de Trânsito, policiais militares e guardas municipais também atenderam a ocorrência. O carro deverá ser removido com o auxilio de um guincho nas próximas horas.

