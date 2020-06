Carro cai em córrego na "Curva do Jóinha"

Crédito: Luciano Lopes

Um veículo foi parar dentro do córrego nesta noite de sexta-feira (19), na popular "Curva do Jóinha".

Segundo informações, o motorista conduzia o Hyundai I30 pela avenida Francisco Pereira Lopes quando perdeu o controle da direção e caiu na água.

Aparentemente a vítima não sofreu ferimentos graves e no momento do fechamento da matéria estava sendo retirada do córrego pelo Corpo de Bombeiros com o apoio do Samu

