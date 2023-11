Câmeras de segurança flagram indivíduos subtraindo caçamba de lixo de condomínio no Tangará

Crédito: reprodução

Câmeras de segurança registraram a ação de quatro indivíduos que subtrairam uma caçamba de lixo do condomínio Flamboyant 3, localizado na rua Victorio Bonucci, região do Jardim Tangará. O caso teria ocorrido na noite desta terça-feira (7).

As imagens mostram os três homens entrando em uma espécie de garagem. Um deles olhando dentro do recipiente e em seguida os três deixam o local empurrando o objeto pela rua. Segundo um morador que entrou em contato com o São Carlos Agora, não foi registrado boletim de ocorrência e a caçamba teria sido encontrada nesta quarta-feira em uma rua do Jardim Itamarati.

