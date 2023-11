Após ser assaltada, vítima consegue recuperar moto no Cidade Aracy

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 58 anos, após ser assaltado nesta segunda-feira, 6, no Cidade Aracy conseguiu, por meios próprios, recuperar a sua moto que teria sido levada por uma dupla armada com revólver e faca.

A vítima compareceu à CPJ e narrou todo o ocorrido às autoridades policiais. Segundo ela, pilotava sua XTZ 250 pela Avenida Marisete T.S. de Santi e no cruzamento com a rua Quirino Fracasso teve a frente interceptada por um Escort com quatro suspeitos em seu interior. Dois, armados com revólver e faca, desceram e foram em sua direção. Mediante ameaças, entregou o veículo e ocorreu a fuga em seguida.

Posteriormente, a vítima disse que, por meios próprios, foi atrás de sua moto e horas depois a teria encontrado em estado de abandono em uma mata próximo a rotatória que dá acesso à rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira. A moto estava intacta e foi apresentada na CPJ.

