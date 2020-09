Amigos e familiares de Letícia Sobral se reúnem em protesto por justiça

Crédito: Maicon Ernesto

Familiares e amigos da jovem Letícia Bernardo Sobral, de 22 anos, assassinada na madrugada de domingo (13), reuniram-se em protesto na manhã deste domingo (20), uma semana após o crime, para clamar por Justiça.

O protesto ocorreu na rua Ernestino Block, no Jardim Hikare, onde os participantes, munidos de cartazes e faixas, se juntaram, mantendo uma distância segura devido a pandemia, clamando por Justiça e por uma rápida resolução crime, que ainda não foi solucionado e permanece sob investigação.

O crime

Letícia foi encontrada já sem vida, com um ferimento na cabeça provocado por um objeto perfurante, no cruzamento das ruas Alberto Catani e Luige Maziero, no Parque Delta.

Após perícia no local, o corpo foi encaminhado ao IML e a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) está investigando o crime, porém o autor ainda não foi identificado.

