Durante patrulhamento preventivo na manhã desta terça-feira, 25, guardas municipais flagraram um adolescente de 15 anos com 23 pedras de crack ao lado do cemitério Santo Antonio de Pádua, no Boa Vista.

O infrator estava em atitude suspeita e após abordagem e revista os GMs localizaram a droga e um celular de origem suspeita.

Encaminhado ao plantão policial, posteriormente foi recolhido ao NAI.

