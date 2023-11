Acusado de tráfico de drogas é detido pela PM no Romeu Tortorelli

SIGA O SCA NO

A droga que estava com o suspeito e foi apreendida pela PM - Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo, policiais militares apreenderam na manhã desta quinta-feira, um suspeito de 19 anos, acusado de tráfico de entorpecentes. O flagrante aconteceu na rua Riskalla Haddad, no Residencial Romeu Tortorelli.

Os PMs viram com o acusado, que é conhecido nos meios policiais em atitude suspeita e mexia em algo em um buraco. Feita a abordagem, em sua posse havia cinco pinos com cocaína e R$ 4. Em uma sacola plástica foram localizados mais 27 porções de maconha, 33 pinos com cocaína e 42 pedras de crack.

A droga e dinheiro foram apreendidos e o suspeito encaminhado á CPJ para as deliberações de praxe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também