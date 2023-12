EIXO SP socorre filhote de cachorro-do-mato ferido em rodovia da região

SIGA O SCA NO

Um filhote de cachorro-do-mato foi resgatado pela Eixo SP com ferimentos às margens da SPI- 194/308 - rodovia de interligação Roberto de Morais, no município de Charqueada, na última sexta-feira (22).

A equipe da Concessionária foi acionada via 0800 por uma pessoa que passava pelo local naquela manhã e avistou a fêmea filhote deitada e ferida em uma área de mato às margens da pista do anel viário, na altura do km 1, sentido Norte.

O socorro foi prestado por volta das 9h30 por funcionários de uma viatura de inspeção da Eixo, que utilizaram técnicas para acomodar o animal silvestre machucado em uma caixa de transporte própria para ser direcionado para uma clínica veterinária parceira da Concessionária na cidade de São Pedro. Durante o atendimento, ficou constatado que o cachorro-do-mato, que possui menos de um ano, estava com a pata dianteira direita fraturada, sendo necessário um procedimento cirúrgico para implantação de pinos.

“O animal ficará aos cuidados da clínica veterinária até se recuperar e ter condições de ser solto na natureza. Sua reinserção no habitat será providenciada em parceria com a Eixo”, observa Gabriel Bispo da Silva, coordenador de Meio Ambiente da Eixo SP.

Ele explica que as equipes da Concessionária recebem treinamento para o resgate de animais silvestres encontrados nas rodovias.

“Este é um trabalho que exige cuidado e técnica para a segurança dos motoristas, do profissional que vai atuar no resgate e para preservar o animal, seja para sua reinserção no habitat ou encaminhamento ao serviço veterinário”, completa Bispo.

O cachorro-do-mato (cerdocyon thous) é um animal selvagem da família dos canídeos, que inclui outras espécies como raposas, lobos, coiotes e chacais. Não deve ser confundido com cachorro doméstico, até porque tem papel importante na manutenção do ecossistema, pois ajuda a controlar a população de suas presas, como insetos e répteis.

Ao avistar um animal ferido na rodovia, a orientação é não mexer e manter distância segura para evitar o risco de ataque. A movimentação na tentativa de salvá-lo também pode afetar seu quadro de saúde. O usuário que se deparar com uma situação assim pode acionar a Concessionária Eixo SP para o manejo e socorro por meio do 0800 170 8998.

Além da captura e reintegração do animal em seu ambiente, um trabalho de resgate e envio é feito para entidades especializadas em tratamentos de animais silvestres feridos.

