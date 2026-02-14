(16) 99963-6036
sábado, 14 de fevereiro de 2026
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

14 Fev 2026 - 09h56Por Jessica CR
A Jovem: Thaynara Maria Martins dos Santos

Faleceu dia 13/02/26 às 10:00 horas em Dobrada com 17 anos de idade.

Era solteira e deixa familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 14/02/26 às 10:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dobrada.

Data de nascimento: 01/07/2008.

 

O Senhor: Sivaldo Nunes de Almeida

Faleceu dia 13/02/26 às 03:09 horas em São Carlos com 73 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Laide Dias Honório de Almeida e os filhos: Luciana, Luiz Carlos, Larissa, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 13/02/26 às 16:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 25/02/1937.

 

O Senhor: Sebastião Moyses

Faleceu dia 12/02/26 às 17:00 horas em Matão com 88 anos de idade.

Era viúvo e deixa os filhos: Roberval, Cleusa, Valdomiro, Edgar, Ismael, Valter, Roselia, Everaldo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 13/02/26 às 10:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 25/02/1937.

