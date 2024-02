SIGA O SCA NO

A Senhora: Neide de Fátima Marcile

Faleceu dia 24/02/24 às 03:20 horas em São Carlos com 65 anos de idade.

Deixa os filhos: Rodrigo c/c Daniele, Thiago c/c Telma, Julio c/c Lúcia, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:45 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 24/02/24 às 16:45 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 29/12/1958.

O Senhor: Antonio Pereira dos Santos

Faleceu dia 23/02/24 às 21:30 horas em São Carlos com 67 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Cleusa Honório dos Santos e deixa os filhos: Marcos c/c Sônia, Marcelo Henrique c/c Thainara, Matheus Guilherme, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 24/02/24 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/07/1956.

A Senhora: Tatiana Domingos da Silva

Faleceu dia 23/02/24 às 18:40 horas em São João da Boa Vista com 30 anos de idade.

Era solteira, filha de Conceição Aparecida Domingos da Silva e deixa o pai: Antonio Porfirio da Silva e os irmãos: Priscila, Patrícia, Bruno Henrique, Jean Carlos, Marcos Antonio, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.

O sepultamento deu-se no dia 24/02/24 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 10/10/1993.

A Senhora: Fátima Izabel Costa Rigo

Faleceu dia 23/02/24 às 12:43 horas em São Paulo com 69 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. José Luis Rigo e os filhos: Luiz Fernando Rigo c/c Valéria Maria da Silva Rigo, Mariana Costa Rigo c/c Alessandro Rodrigues, Marcos Vinicius Rigo c/c Erika Soares Joaquim, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O sepultamento dar-se-á no dia 24/02/24 às 15:45 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 02/02/1955.

O Senhor: José Casado

Faleceu dia 23/02/24 às 13:00 horas em Matão com 79 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Benedita Perez Casado e deixa os filhos: Sueli, Vera Lúcia, Luciana, Maria Isabel, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 24/02/24 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 01/10/1944.

A Senhora: Angélica Moschini

Faleceu dia 23/02/24 às 08:29 horas em São Carlos com 95 anos de idade.

Era solteira, filha de Vergilio Marcelino Moschini e Maria Moschini e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 23/02/24 às 15:15 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 04/09/1928.

O Senhor: Edevan da Silva Rossi

Faleceu dia 23/02/24 às 05:30 horas em São Carlos com 57 anos de idade.

Era solteiro, filho de Geraldo Rossi e Guiomar da Silva Rossi e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 23/02/24 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 03/01/1967.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA..

A família do Senhor: Sebastião Danhone

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 27/02/2024 (Terça-feira) às 18:30 horas na Igreja São Sebastião.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

A família do Senhor: Antonio Carlos Serrano

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 25/02/2024 (Domingo) às 09:00 horas no Santuário São Pio X.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

A família do Senhor: Antonio dos Santos

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 24/02/2024 (Sábado) às 19:00 horas na Igreja Sagrado Coração de Jesus e Maria em Dourado – SP.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

A família da Senhora: Antonia Albolia Devita

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 24/02/2024 (Sábado) às 19:00 horas na Igreja Sagrado Coração de Jesus e Maria em Dourado – SP.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

