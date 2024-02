Morre o advogado e ex-vereador José Roberto Andrade Paino

Crédito: Arquivo pessoal

Faleceu neste sábado em São Carlos, o advogado e ex-vereador José Roberto Andrade Paino. Ele tinha 85 anos. A causa da morte não foi informada.

O velório será a partir das 11h45 no memorial Sinsef e o enterro às 16h no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Natural de São Carlos, nascido no dia 14 de novembro de 1938, José Roberto Andrade Paino teve breve passagem pelo rádio, formou-se em Direito e, a partir de 1968, ingressou na área jurídica do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos.

Fundador do MDB em 1965 e do PMDB em 1980, ajudou a fundar o Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté em 1961. A partir de 24 de fevereiro de 1970 exerceu as funções de orientador trabalhista, mediante concurso público, junto à Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, onde se aposentou com quase 33 de serviços prestados.

Exerceu mandatos na Câmara Municipal durante 15 anos, atuando em três mandatos (1973-1976/1977-1982/1983-1988). Em 2002, lançou o livro “Matizes de uma luta”, narrando fatos relacionados à criação do Sindicato dos Metalúrgicos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também