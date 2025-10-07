NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Valdevino Silvestre da Silva, aos 86 anos de idade, ocorrido no dia 06/10/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Onizia G. da Silva.

Deixa suas filhas: Benedita, Joana e Zilda, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 07/10/2025 das 07:00 h às 10:45 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 11:15 h no Cemitério Municipal Santo Antônio de Pádua.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/70696

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Dalva Benedita Eugenio Carrega, aos 88 anos de idade, ocorrido no dia 06/10/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Valdeci e Valdenira, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 07/10/2025 das 12:00h às 16:00h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:30h no Cemitério Municipal Santo Antônio de Pádua.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/70781

CONVITE DE MISSA DE 7º DIA

À FAMÍLIA DA SRA. EVANILDE DUARTE MATTOS SANTANGELO

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7°dia do seu Falecimento será celebrada dia 08/10/2025 (quarta-feira), às 19:00 hrs, na Igreja Santo Antônio. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam seus sinceros agradecimentos.



CONVITE DE MISSA DE 7º DIA

À FAMÍLIA DA SRA. LÚCIA HELENA SOLIANI PIAZZI

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7°dia do seu Falecimento será celebrada dia 09/10/2025 (quinta-feira), às 19:30 hrs, na Igreja São Judas Tadeu. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam seus sinceros agradecimentos.



