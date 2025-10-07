(16) 99963-6036
terça, 07 de outubro de 2025
Obituário

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

07 Out 2025 - 09h34Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Valdevino Silvestre da Silva, aos 86 anos de idade, ocorrido no dia 06/10/2025, na cidade de São Carlos.
Era casado com a Sra. Onizia G. da Silva.
Deixa suas filhas: Benedita, Joana e Zilda, demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 07/10/2025 das 07:00 h às 10:45 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 11:15 h no Cemitério Municipal Santo Antônio de Pádua.
O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Valdevino Silvestre da Silva.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/70696

NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Dalva Benedita Eugenio Carrega, aos 88 anos de idade, ocorrido no dia 06/10/2025, na cidade de São Carlos.
Era viúva.
Deixa seus filhos: Valdeci e Valdenira, demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 07/10/2025 das 12:00h às 16:00h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:30h no Cemitério Municipal Santo Antônio de Pádua.
O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Dalva Benedita Eugenio Carrega.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/70781
CONVITE DE MISSA DE 7º DIA
À FAMÍLIA DA SRA. EVANILDE DUARTE MATTOS SANTANGELO
Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7°dia do seu Falecimento será celebrada dia 08/10/2025 (quarta-feira), às 19:00 hrs, na Igreja Santo Antônio. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam seus sinceros agradecimentos.


CONVITE DE MISSA DE 7º DIA
À FAMÍLIA DA SRA. LÚCIA HELENA SOLIANI PIAZZI
Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7°dia do seu Falecimento será celebrada dia 09/10/2025 (quinta-feira), às 19:30 hrs, na Igreja São Judas Tadeu. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam seus sinceros agradecimentos.
 

Leia Também

Funerária São Carlos informa nota de falecimento
Obituário18h47 - 06 Out 2025

Funerária São Carlos informa nota de falecimento

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário15h11 - 06 Out 2025

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário09h00 - 06 Out 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento
Obituário08h50 - 06 Out 2025

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário06h12 - 06 Out 2025

Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Últimas Notícias