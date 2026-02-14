Grupo Matriz informa nota de falecimento

Nota de Falecimento Funerária Grupo Matriz



É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do Sr. Sidney Waldemar.



Faleceu no dia 13/02/2026 em São Carlos -SP com 52 anos de idade. Era solteiro



Deixa os filhos Pamela, Alisson, Larrisa, Pedro, Maicon , Gismara, os demais familiares e amigos.



O inicio do velório está previsto para às 11h no dia 14/02/2026 no Velório Municipal.



O sepultamento dar-se-á no dia 14/02/2026 ás 15h saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.



A Funerária Grupo Matriz expressa suas condolências e pede a Deus que conforte os familiares neste momento de dor.

