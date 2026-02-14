(16) 99963-6036
Obituário

Grupo Matriz informa nota de falecimento

14 Fev 2026 - 10h35Por Da redação
É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do Sr. Sidney Waldemar.

Faleceu no dia 13/02/2026  em  São  Carlos -SP com 52 anos de idade. Era solteiro 

Deixa os filhos Pamela, Alisson, Larrisa, Pedro, Maicon , Gismara, os demais  familiares e amigos. 

O inicio do velório está previsto para às 11h no dia  14/02/2026 no Velório Municipal. 

O sepultamento dar-se-á no dia 14/02/2026 ás 15h  saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo. 

A Funerária Grupo Matriz expressa suas condolências e pede a Deus que conforte  os familiares neste momento de dor.

