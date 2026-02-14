Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Jovem Igor da Silva Lourenço ,na cidade de São Carlos/SP no dia 14/02/2026, nascido no dia 26/09/2001 aos 25 anos. O inicio do velório está marcado as 07:00 no dia 15/02/2026 no velório municipal nossa Senhora do Carmo em São Carlos-SP.

Era casado com Vitória Aparecida Dos Santos.

Deixa seus filhos , Sofia ,Isadora, demais familiares e amigos

O sepultamento dar-se no dia 15/02/2026 às 10:45hs, saindo do velório municipal Nossa Senhora do Carmo-SP, para o Cemitério Municipal nossa Senhora do Carmo em São Carlos -SP.

