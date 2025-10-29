TUSCA vai completar 52 anos de competições esportivas e festas

Crédito: divulgação

A TUSCA (Taça Universitária de São Carlos) vai completar 52 anos de existência. A história da TUSCA começou em 30 de agosto de 1973, quando o jornal O Diário anunciava a Primeira Taça Universitária de São Carlos.

O nascimento do evento se deu com a realização de um desfile inaugural, com trajeto da Praça Coronel Salles até o Ginásio João Marigo Sobrinho, local das primeiras competições. A partir daí, surgiam os embriões do chamado corso e do megaevento em que a TUSCA viria a se transformar nas cinco décadas seguintes.

Participaram da edição de estreia estudantes de todas as escolas superiores da cidade, que na época contava com a EESC-USP e institutos, UFSCar, Escola Superior de Educação Física de São Carlos, Faculdade de Direito de São Carlos (Fadisc) e ASSER (atual Unicep).

O Congresso de Abertura teve sessão solene e discursos do prefeito Mário Maffei e do presidente da Câmara Municipal, Antonio Stella Moruzzi. A comissão organizadora era presidida por João Otavio Dagnone de Melo, e a nota do jornal terminava em tom profético: “Pode-se estimar que essa será mais uma realização que irá figurar no calendário esportivo de São Carlos”.

Dagnone de Melo, que anos depois da criação da TUSCA foi prefeito de São Carlos por dois mandatos, foi também quem criou o nome TUSCA como da festa em si. “A ideia foi realizar uma competição entre as universidades e também uma confraternização entre os estudantes. E tivemos êxito. Da ideia do desfile inaugural nasceu também a ideia do Corso, que até há alguns anos abria a TUSCA”.

Segundo Melo, as competições foram provocando rivalidade entre as universidades. “Fico feliz que hoje a disputa reúna mais de 100 mil pessoas e tenha ganhado a força que ganhou, movimentando R$ 10 milhões em quatro dias. Antes a competição durava uma semana e era mais centrada na disputa esportiva mesmo. Aliás, à época, como havia uma Faculdade de Educação Física, eles geralmente ganhavam tudo, o que fez com que as outras atléticas buscassem se aprimorar para tentar competir de igual para igual”, disse ele.

RIVALIDADE ACIRRADA — Atualmente, a rivalidade entre as duas atléticas é a maior do interior de SP (englobando mais de 20 mil alunos e 40 anos de história) e, consequentemente, uma das maiores do Brasil.

Em 2010, a TUSCA foi incluída no calendário de eventos oficiais da cidade de São Carlos pela Lei Municipal nº 15.246 — de autoria do vereador Lineu Navarro — de 8 de abril de 2010. O evento foi retirado do calendário dois anos depois.

Por conta da pandemia de COVID-19, 2020 foi o primeiro ano desde 2000 em que houve uma interrupção na realização do evento. Apesar disso, a Taça se reinventou criando o campeonato de games online e-Tusca, além de obter destaque digital em portais universitários como BlackTang e Share Your Quarentena durante o ano pandêmico.

O EVENTO — São reunidas cerca de 150 mil pessoas durante os 4 dias de competições e festas, que ocorrem tradicionalmente no mês de outubro. As atléticas das duas grandes universidades da cidade são fundadoras e organizadoras da Taça: USP e UFSCar. Outras faculdades convidadas participam do torneio e são escolhidas pela organização anualmente. Ao contrário de alguns torneios universitários, a TUSCA sempre inclui atléticas de universidades de outros estados, visando uma competição mais abrangente e acirrada, priorizando o alto nível esportivo das participantes.

O evento movimenta a economia da cidade em cerca de 10 milhões de reais, gerando cerca de 3.000 empregos temporários, e envolve unidades de UTI Móvel, Ambulância de Suporte Básico e uma equipe composta por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e bombeiros civis, além de fisioterapeutas para atendimento das equipes nas praças esportivas. Para manter a ordem, a organização do evento contrata equipes de segurança particulares, além das guardas universitárias dos campi, que também participam do esquema de segurança.

Um esquema com as redes de saúde é preparado no município para estar de prontidão, com o SAMU, o Hospital Escola e a Santa Casa de Misericórdia, assim como os ambulatórios terceirizados contratados pelas atléticas.

Em 2012, para a abertura do evento, foi realizada uma micareta com a presença de mais de 15 mil pessoas na região do Distrito Industrial. Um trio elétrico percorreu um trecho de quase dois quilômetros. Toda a infraestrutura, como bares, banheiros e pontos de atendimento médico, estava à disposição dos participantes.

A partir de 2013, o evento foi centralizado em uma única área com toda a infraestrutura necessária para sua realização, a fim de trazer maior segurança aos participantes e manter o sossego no centro da cidade.

Em 2017, a Taça Universitária de São Carlos terminou sua 38ª edição com a Federal consagrada tetracampeã de forma consecutiva, algo que não acontecia desde 2006. Participaram desta edição (além das atléticas organizadoras): Liga das Engenharias da Unicamp (LEU), Liga das Atléticas da USP Ribeirão Preto (LAURP), Associação Atlética da Escola de Engenharia UFMG e Atlética XV de Outubro UTFPR Ponta Grossa.

A competição em 2018 contou, além das organizadoras, com a Liga das Engenharias da Unicamp (LEU), Associação Atlética Acadêmica da Escola Politécnica da USP, Associação Atlética Acadêmica Luiz de Queiroz (ESALQ/USP) e Associação Atlética Acadêmica Engenharia UFTM. Pelo quinto ano consecutivo, a Atlética Federal sagrou-se campeã geral da Taça Universitária de São Carlos, sendo o 34º título em sua história, em 40 edições do torneio.

A Taça chegou à sua 40ª edição em 2019 com a participação de seis atléticas, incluindo as organizadoras. Neste ano, participaram: Atlética UFSCar, Atlética CAASO, Liga das Engenharias da Unicamp, Atlética Poli USP, Atlética Getúlio Vargas (FGV/SP) e Atlética XI de Setembro (UFABC). A Atlética UFSCar foi a campeã geral.

O ano de 2020 não contou com uma edição da Taça devido à pandemia de COVID-19.

FESTAS — As festas da TUSCA são consideradas uma das melhores festas universitárias do Brasil, somando cerca de 45 mil presentes ao longo dos 4 dias de competição. O evento é composto pelo Corso, o evento de abertura de mais de 12 horas de duração; as duas tendas de sexta e sábado; as festas noturnas de sábado e domingo; e a TUSCA Zone, que se trata da tenda final no domingo integrada ao ginásio, para incentivar a presença do público nas competições. O evento é totalmente open bar.

Até 2014, as tendas diurnas eram realizadas no mesmo espaço dos jogos, mas o crescimento do público inviabilizou que continuassem dessa forma nos anos seguintes.

O CORSO — O Corso é a celebração de abertura do campeonato e geralmente acontece na quinta-feira. Inicialmente, consistia em uma espécie de micareta de rua, com saída de um trio elétrico da USP e término tradicionalmente na UFSCar, em uma grande festa realizada pela Atlética UFSCar, em céu aberto, com palco para bandas e tenda de música eletrônica, dando início a um torneio de muita tradição. Dentre os atrativos dessa comemoração estava o famoso Cajuzinho, bebida composta de cachaça e suco de caju fornecida pela Atlética CAASO.

Em 2009, o Corso percorreu cerca de 3,8 quilômetros, saindo do Campus 1 da USP e terminando na avenida Bruno Ruggiero. Durante os dias do torneio, São Carlos recebeu mais de 30 mil pessoas que vieram prestigiar o evento.

O Corso já reuniu mais de 50 mil pessoas durante todo o trajeto. Em outubro de 2010, após a morte trágica de um estudante, o Corso de rua foi proibido pelo então prefeito Oswaldo Barba e passou a acontecer em um circuito fechado, onde também aconteciam as outras festas noturnas.

MODALIDADES — Tradicionalmente, as modalidades disputadas durante o torneio são: atletismo, basquete, futebol, futsal, handebol, natação, tênis, tênis de mesa, voleibol, voleibol de praia, xadrez, judô, polo aquático, rugby, jiu-jitsu, karatê, taekwondo, beisebol, softbol, e-sports e cheerleading.

Além destas, paralelamente acontece o Desafio de Cheerleading e o Desafio de Baterias, que não pontuam na tabela geral, mas possuem premiação à parte.

DESAFIO DE BATERIAS — O desafio de baterias na TUSCA acontece desde o ano de 2010. É um desafio para as baterias universitárias mostrarem essa vertente de disputa que existe, e conta com jurados, pontuação e regulamento próprio (que é definido pelas atléticas anfitriãs). Entretanto, o desafio não contabiliza pontos para a competição geral.

Em geral, as apresentações contam com as baterias das atléticas fundadoras e convidadas, que têm a oportunidade de trazer a sua bateria para participar do desafio e para estar presente nos jogos. Porém, já houve exceções, em que outras baterias de fora da competição se apresentaram no desafio devido à relação com as atléticas participantes, como foi o caso da bateria da UEMG – Frutal (MG).

Já participaram do Desafio as seguintes BU: Gaperia (CAASO), Bateria UFSCar, Rateria (Poli/USP), Tatubola (FGV), Percursão (Unicamp), Infanteria (UFABC), Integrada (UFTM), entre inúmeras outras.

