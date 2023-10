TUSCA 2023 está chegando: confira as atrações e os valores dos ingressos

SIGA O SCA NO

16 Out 2023 - 18h07

16 Out 2023 - 18h07 Por Da redação

Crédito: divulgação

De 2 a 5 de novembro, São Carlos receberá o evento universitário mais aguardado do ano: a Taça Universitária de São Carlos 2023! Os valores dos ingressos variam, entre avulsos e pacotes, de R$ 75 a R$ 720, proporcionando flexibilidade para todos os públicos, pois além dos ingressos individuais para as festas. Vale destacar que os estudantes têm direito a meia-entrada, tornando a celebração mais acessível para a comunidade acadêmica.

Os ingressos estão à venda na plataforma Blacktag, tornando o processo de compra simples e conveniente. No entanto, é importante lembrar que a entrada no evento é restrita a maiores de idade, garantindo um ambiente seguro e adequado para todos os participantes. Além disso, os ingressos de estudantes exigem comprovação de vínculo com uma instituição de ensino, garantindo que apenas estudantes elegíveis desfrutem dos benefícios da meia-entrada.

Ao chegar ao evento, é obrigatório apresentar o ingresso e um documento de identificação original para garantir o acesso ao TUSCA 2023. Certifique-se de estar preparado para uma experiência única, com mais de 30 atrações que prometem fazer desta a edição da TUSCA o Pulsar do Mundo.

CONFIRA AS ATRAÇÕES:

DIA 1 - CORSO

Dia: 02/11, na Arena Tusca

Ingressos: R$ 145

Palco principal: Péricles, WIU, Teto, MC Danny, Mega Baile do Areias e Illusionize Music;

Palco eletrônico: Thais Barja, FractaLL, Etta Music e Marcela Andrade.

DIA 2 - Dia: 03/11, na Arena Tusca

TENDA

Ingressos: R$ 150

Open bar, atrações ainda não foram divulgadas.

FESTA NOTURNA

Ingressos: R$ 155

Palco principal: NX Zero, Zé Neto e Cristiano, MC Ryan SP e Pabllo Vittar;

Palco eletrônico: Bhaskar, DJ Zac, Doksomusic, Molothav, Gaba Kamer e Idid.

DIA 3 - 04/11, na Arena Tusca

TENDA

Open bar, atrações ainda não foram divulgadas.

Ingressos: R$ 105

FESTA NOTURNA

Ingressos: R$ 175

Palco principal: Luisa Sonza, Lexa, MC Hariel, MC Jacaré e JD Arana;

Palco eletrônico: Ekanta Jake, Vini Vici, Spuri Music, Tessuto, Renato Ratier, Adala Moon e Shoul Shine DJ.

DIA 4 - Dia: 05/11, no Ginásio Milton Olaio

Festa open bar das 14h às 22h. Atrações não divulgadas

Ingressos: R$ 75.

Ingressos em: https://blacktag.com.br/eventos/13317/tusca-2023

@sigatusca

