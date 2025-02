Stitch em live-action 2025: tudo o que sabemos sobre o próximo grande filme da Disney

A animação "Lilo e Stitch" é um clássico da Disney desde o seu lançamento em 2002. Com o anúncio de sua adaptação em live action, o interesse por essa adorável história aumentou significativamente. A seguir, apresentamos todas as informações atualizadas sobre essa nova versão, que chegará aos cinemas em 23 de maio de 2025.

Data de lançamento e primeiro teaser

A Disney confirmou que a adaptação em live action de "Lilo e Stitch" será lançada em 23 de maio de 2025. O primeiro teaser, divulgado recentemente, mostra Stitch em uma praia havaiana, mantendo seu design característico, mas com uma aparência mais realista, graças à tecnologia de CGI. Este teaser gerou grande expectativa entre os fãs do filme original.

Elenco e produção

A nova versão contará com um elenco diversificado e talentoso. A jovem atriz havaiana Maia Kealoha será a Lilo, trazendo autenticidade ao personagem.

Chris Sanders, que deu voz a Stitch na animação original, reprisará seu papel nesta adaptação. Sydney Agudong viverá Nani, a irmã mais velha de Lilo, enquanto Billy Magnussen interpretará Pleakley e Zach Galifianakis dará vida a Jumba Jookiba.

A direção ficará a cargo de Dean Fleischer Camp, conhecido pelo seu trabalho em "Marcel the Shell with Shoes On".

Sinopse e fidelidade ao original

A trama seguirá de perto a história original: Lilo, uma menina havaiana que se sente sozinha, encontra companhia em Stitch, um experimento alienígena que escapou e é considerado perigoso.

À medida que a história se desenrola, os dois personagens formam um vínculo especial, explorando temas como família, amizade e aceitação. Embora novos personagens sejam introduzidos, a essência e a mensagem do filme original serão preservadas.

Primeiras imagens e reações

O teaser inicial revelou Stitch causando travessuras em uma praia, uma cena que evoca nostalgia nos fãs do filme de 2002. O design de Stitch foi atualizado para uma aparência mais realista, mas ele ainda mantém seus movimentos e sons característicos que o tornaram tão querido.

As reações têm sido em sua maioria positivas, com elogios por manter a essência do personagem, ao mesmo tempo em que ele é adaptado para o formato de live action.

A adaptação em live action de "Lilo e Stitch" promete ser um dos filmes mais aguardados de 2025.

Com um elenco cuidadosamente escolhido, uma direção comprometida com a fidelidade ao original e avanços tecnológicos que dão vida aos personagens de forma realista, espera-se que essa nova versão conquiste tanto os fãs antigos quanto novos públicos.

A combinação de nostalgia e modernidade pode consolidar "Lilo e Stitch" como um clássico renovado no catálogo da Disney.

Em resumo, a antecipação por essa adaptação é palpável, e os fãs da história original têm muito o que esperar nos próximos meses.

Enquanto isso, atividades como colorir desenhos do Stitch podem ser uma maneira divertida de reviver a magia dessa história encantadora.