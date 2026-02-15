(16) 99963-6036
Entretenimento

Sesc São Carlos recebe atividades de carnaval com a artista Bianca Habi

15 Fev 2026 - 09h05Por Jessica Carvalho R
Sesc São Carlos recebe atividades de carnaval com a artista Bianca Habi - Crédito: Paulo Arruda / Sesc São Carlos

O Sesc São Carlos promove duas atividades especiais com a artista Bianca Habib, autora do mural Já Pensou? Ouvir o rio no quintal, em exposição na unidade até o mês de abril. A proposta é convidar o público a brincar o carnaval em diálogo com a fauna nativa que habita a cidade.

Utilizando formas sintéticas e a técnica de estêncil, Bianca compõe o mural com bichos, palavras e representações urbanas que deslocam o olhar do espectador. A obra convida à reflexão sobre como o habitat urbano é compartilhado por pássaros, capivaras, saruês, preás e outros seres que dividem ruas, rios, sombras de árvores e caminhos com as pessoas.

Essa vizinhança — muitas vezes presente, mas nem sempre percebida — também inspira os ateliês abertos conduzidos pela artista, nos quais o público é convidado a criar poesias visuais a partir de desenhos transformados em carimbos.

Avôa!: postais que ganham asas no carnaval

O projeto Avôa! é um ateliê de criação de postais que parte da pergunta: como cada bicho percebe a cidade? Finalista do Prêmio Governador do Estado em 2025, a iniciativa circula desde 2023 e já passou por mais de 20 municípios pelo Circuito Sesc de Artes, além de eventos como a Feira do Livro em São Paulo, a Avistar — maior encontro de observadores de aves do Brasil — e a Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto.

Em São Carlos, o ateliê será aberto ao público pela primeira vez. Na versão carnavalesca, os cartões criados com colagens e carimbos poderão ser usados como tiaras, transformando-se em bilhetes dos bichos que circulam pela festa.

Bicharada: estamparia de bandanas

A atividade Bicharada estreia no domingo de carnaval e propõe uma estamparia de bandanas a partir dos desenhos e palavras da artista. A ideia é provocar reflexões sobre as relações estabelecidas com os animais de vida livre que habitam o espaço urbano.

“Quem vê quem quando vemos um pássaro na cidade? Te encanta ou te espanta?” são algumas das provocações presentes na proposta. Em meio à multidão típica do carnaval, a artista lembra que também fazem parte da festa — ainda que silenciosamente — pássaros, gambás e tatus.

As bandanas produzidas poderão colorir cabeças, pescoços ou mochilas, ampliando o diálogo entre arte, cidade e natureza.

Sobre a artista

Bianca Habib é artista, arquiteta, urbanista, mãe e educadora. Moradora de São Carlos, desenvolve criações visuais e poéticas que discutem o pertencimento ao meio ambiente urbano, o compartilhamento do espaço e as relações de afeto com diferentes seres. Seus ateliês são concebidos como obras abertas, em constante construção coletiva.

Serviço

15/02, às 14h
Bicharada: Estamparia de Bandanas
Galpão do Sesc São Carlos
Atividade gratuita
Classificação livre (a partir de 6 anos)
Sujeita à lotação
 Retirada de senhas no dia da atividade

 

