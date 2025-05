Quermesse de Santo Antônio 2025 começa no próximo sábado com música ao vivo e muitas atrações

Compartilhar no facebook

25 Mai 2025 - 09h53

A tradicional Quermesse de Santo Antônio 2025 começa no dia 30 de maio e promete ser um dos eventos mais animados da temporada junina!

A abertura será em grande estilo, com o show ao vivo da Banda Dígito 3, às 20h, garantindo muita música boa para iniciar a festa com alegria. As atividades começam a partir das 19h.

Confira a programação completa:

Datas:

Maio: 30 e 31

Junho: 01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28 e 29

Horário: Sempre a partir das 19h

Barracas Típicas:

Prepare-se para saborear o melhor da culinária junina: pastel, pamonha, milho verde, cachorro-quente, hambúrguer, doces típicos, além de um completo serviço de bar.

Show de Prêmios (Bingo):

Todos os finais de semana terão rodadas de bingo com prêmios variados.

Bingo Eletrônico Especial – Dia 28 de Junho

Adquira sua cartela por apenas R$20,00, à venda na Secretaria Paroquial e durante a quermesse.

Premiação:

1º prêmio: R$1.000,00

2º prêmio: R$2.000,00

3º prêmio: R$5.000,00



Paróquia Santo Antônio de Pádua

Praça Padre Roque Pinto de Barros, s/n – Bela Vista, São Carlos

Informações: (16) 3371-1117

