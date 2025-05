Quer ser um astronauta? aprenda sobre a carreira e os requisitos da profissão no Sessão Astronomia

Público conhecerá os requisitos acadêmicos, físicos e psicológicos para se candidatar às maiores agências espaciais do mundo - Crédito: Vadim Sadovski/Shutterstock

O tema da Sessão Astronomia deste sábado, 10, às 19h, será “A Carreira de Astronauta”. A palestrante será Samara de Freitas Ribeiro, da equipe do Observatório. O evento acontece no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Avenida Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse da palestra: Você já imaginou viver no espaço, operar experimentos em gravidade zero e encarar desafios extremos a bordo da Estação Espacial Internacional? Na Sessão Astronomia desta semana, a palestrante conduzirá o público por uma exploração dos caminhos para se tornar astronauta — abordando aspectos que vão muito além daqueles retratados na ficção científica. A partir de fontes oficiais, como as agências espaciais Nasa, ESA e Jaxa, o público conhecerá os requisitos acadêmicos, físicos e psicológicos para se candidatar às maiores agências espaciais do mundo e como funciona o rigoroso treinamento para se tornar astronauta e viver meses no espaço.

