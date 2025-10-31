Projeto Dançar encanta público com espetáculo "O Quebra-Nozes" no Teatro Municipal

Crédito: SECOM São Carlos

A magia do clássico natalino “O Quebra-Nozes” emocionou o público que lotou o Teatro Municipal “Dr. Alderico Vieira Perdigão” nos dias 29 e 30 de outubro, durante a XVII Mostra de Dança do Projeto Dançar, realizada pela Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e do Departamento de Artes e Cultura.

O espetáculo, que reuniu crianças e adolescentes, foi o resultado de um ano inteiro de preparação. Com coreografias inspiradas na história de Clara e seu mundo encantado, as apresentações abordaram temas como coragem, amizade, magia e a importância dos sonhos, transportando o público para um universo de sensibilidade e imaginação.

O secretário de Cultura e Turismo, Leandro Severo, destacou a qualidade artística e o impacto social do projeto.

“O espetáculo foi belíssimo. As crianças emocionaram o público com uma apresentação sensível e muito bem preparada. É um trabalho que mostra o quanto a arte pode transformar vidas. A professora Elidiane Reis e a orientadora de Programas Culturais, Patrícia Russo, conduzem um projeto que há mais de 35 anos oferece gratuitamente às crianças e adolescentes a oportunidade de viver a arte da dança”, afirmou.

Entre os espectadores, a emoção foi evidente. A dona de casa Analice, mãe da aluna Laís Helena, contou como o projeto transformou a vida da filha.

“O Projeto Dançar mudou a vida da minha filha, que é autista. Ela se desenvolveu, se soltou, se comunica melhor e ganhou novas amizades. A dança trouxe leveza e alegria.”

A própria Laís Helena reforçou a importância da iniciativa:

“O Dançar me fez gostar de me comunicar mais.”

Já a aluna Ágata Marry afirmou que a dança a ajudou “a se expressar melhor”.

Intérprete da personagem Clara, Luiza Ramiro destacou o aprendizado e a dedicação por trás da produção:

“A preparação foi intensa, com muitos ensaios, mas o papel foi muito importante para mim. O Projeto me ensina a conviver com pessoas diferentes e traz toda a magia do Natal.”

O ator Bruno Garbuio, que também participou do espetáculo, ressaltou o papel essencial da cultura:

“A cultura é um pilar essencial. Uma sociedade sem cultura é uma sociedade morta. O Projeto Dançar é maravilhoso porque oferece aos participantes a oportunidade de se desenvolver por meio da arte.”

Com mais de três décadas de história, o Projeto Dançar é uma ação permanente da Prefeitura de São Carlos, voltada a crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. As aulas gratuitas acontecem no Centro Municipal de Artes e Cultura (CEMAC) e, ao longo do ano, os alunos participam da construção de coreografias, figurinos e elementos cênicos.

A XVII Mostra de Dança encerrou-se com o público aplaudindo de pé o talento e a dedicação dos jovens bailarinos, que transformaram o palco em um verdadeiro reino encantado uma celebração à arte, à imaginação e aos sonhos.

As apresentações também contaram com a presença da secretária adjunta de Cultura, Valéria Mazzola, da diretora do Departamento de Artes e Cultura, Mariana Navarro, e do chefe de Difusão Cultural, Lucas Peruzzi.

