Ibaté realiza CarnaKids neste domingo na Pirâmide da Mata do Alemão

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Adjunta de Cultura e Turismo, promove neste domingo, 15 de fevereiro, o CarnaKids, um evento especial preparado exclusivamente para a criançada e suas famílias.

A festa acontece das 15h às 19h, na Pirâmide da Mata do Alemão, e promete uma tarde repleta de diversão, cores e muita animação em clima de Carnaval.

A programação contará com a animação da Banda Geração 90, além de brinquedos infláveis e diversas opções de alimentação gratuita, como pipoca, algodão-doce, suco, cachorro-quente e sorvete, garantindo alegria e conforto para as crianças e seus familiares.

O prefeito Ronaldo Venturi reforçou o convite à população e destacou a importância de momentos como esse para fortalecer o convívio familiar.

“O CarnaKids foi preparado com muito carinho para nossas crianças. Queremos convidar todas as famílias de Ibaté para participarem dessa festa, que será um momento de alegria, diversão e união, em um ambiente seguro e acolhedor”, afirmou.

A Prefeitura reforça o convite para que as famílias participem e levem muita animação para celebrar o Carnaval em um espaço preparado especialmente para os pequenos.

Confira o que não pode levar

Para garantir a segurança e a diversão de todos, não será permitida a entrada com:

Bebidas alcoólicas

Copos metálicos

Coolers

Capacetes

Guarda-chuva

Lata de spray de espuma

Lata de spray de tinta de cabelo

Regras de acesso

Menores de 16 anos entram acompanhados pelos pais ou responsáveis.

Adolescentes de 16 e 17 anos podem entrar sozinhos, mediante apresentação de documento.

Maiores de 18 anos entram acompanhados de crianças.

