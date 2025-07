Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (28/07) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Hoje o universo colabora com você: até as tarefas mais pesadas parecem leves. A energia da Lua favorece o foco e a produtividade, mesmo em dias cheios. Existe uma harmonia fluindo no ar que facilita as decisões e melhora até seu humor. É o momento certo pra cuidar mais de si, fazer pausas conscientes e manter o equilíbrio.

Números da sorte: 37 - 28 - 46 - 19 | Lua Nova em Virgem.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Sabe aquele plano que você vem adiando? O dia de agir é hoje. As energias favorecem iniciativas que tragam mudanças reais. Se você estava esperando um sinal pra começar algo grande, este é o sinal. Mantenha a mente centrada e os pés no chão: agir com foco pode te levar direto ao sucesso que você vem buscando.

Números da sorte: 11 - 28 - 57 - 10 | Lua Nova em Virgem.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

O coração vai bater mais forte hoje, e tudo que envolve amor e carinho vai ter destaque. Pode rolar uma aproximação inesperada ou até aquela nostalgia boa de quem faz falta. Relações ganham uma nova camada de profundidade. Permita-se sentir, mas também mantenha a clareza emocional para não se perder nas ilusões.

Números da sorte: 39 - 18 - 24 - 37 | Lua Nova em Virgem.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Você vai sentir um chamado forte por mudanças hoje, e não é à toa. As energias apontam para um ciclo de crescimento pessoal e profissional. O segredo está em não resistir: quanto mais você se permitir evoluir, mais perto chegará de uma vida com propósito. Tudo começa com uma atitude corajosa.

Números da sorte: 50 - 13 - 26 - 49 | Lua Nova em Virgem.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Você vai ter iluminação para seguir o caminho certo. O Sol ilumina seus caminhos internos e externos, revelando o que antes estava encoberto. Com essa luz, fica mais fácil enxergar o que precisa ser ajustado e o que pode ser deixado para trás. É dia de se reconectar com sua essência e deixar brilhar aquilo que te torna único.

Números da sorte: 46 - 12 - 37 - 58 | Lua Nova em Virgem.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Se controle emocional pode estar agitado. Mesmo com o corre-corre do dia, você tem tudo para se sair bem se conseguir manter o controle emocional. É hora de liderar a própria vida com coragem, enfrentando o que precisa ser resolvido sem medo. Pequenas mudanças internas trarão grandes reflexos no que está ao seu redor.

Números da sorte: 40 - 38 - 26 - 19 | Lua Nova em Virgem.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Tudo começa na mente — e hoje isso será mais claro do que nunca. Pensamentos negativos podem travar seu progresso, então mantenha o foco no que constrói. Uma escolha importante está prestes a surgir, e confiar em si mesmo será o diferencial. Sua fé interior é o trampolim para algo maior.

Números da sorte: 19 - 7 - 22 - 46 | Lua Nova em Virgem.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Hoje é para ter paciência de manhã e usar sua intuição à tarde. O dia começa com testes de paciência: atrasos e imprevistos vão aparecer. Mas em vez de se irritar, abrace o ritmo mais lento. Na segunda metade do dia, sua intuição será seu maior guia. Preste atenção no que sente — decisões importantes dependem dessa escuta interna.

Números da sorte: 28 - 11 - 32 - 49 | Lua Nova em Virgem.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Se você quer ver progresso real, a dica do dia é: defina suas metas e concentre energia nelas. Não é sobre fazer muito, e sim fazer com intenção. Afinal, os resultados vêm do foco verdadeiro. A motivação pode oscilar, mas lembrar do seu propósito inicial reacende o fogo. E quando você acredita, o universo coopera.

Números da sorte: 20 - 43 - 17 - 59 | Lua Nova em Virgem.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

A vida pode começar bagunçada hoje, mas cada desafio traz uma chance de aprendizado. Se algo mudar de última hora, respire fundo: as peças vão se encaixar. Aproveite para desenvolver sua resiliência e confiar mais na sua capacidade de adaptação. Crescer dói, mas vale a pena.

Números da sorte: 16 - 20 - 58 - 31 | Lua Nova em Virgem.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

O astral te oferece um empurrãozinho extra hoje. Aproveite que a clareza, coragem e intuição estarão de mãos dadas, te dando aquele gás para concretizar projetos que antes pareciam distantes. Não subestime suas ideias — elas estão ganhando forma e têm tudo para se tornarem grandes realizações.

Números da sorte: 59 - 10 - 28 - 35 | Lua Nova em Virgem.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Hoje, sua mente vai estar especialmente criativa e estratégica. É uma chance incrível de ousar, experimentar algo novo e pensar além do óbvio. Essa energia é ótima pra quem quer crescer e romper com padrões antigos. Siga firme, porque seu futuro começa agora, com cada passo consciente que você der.

Números da sorte: 22 - 15 - 48 - 60 | Lua Nova em Virgem.

Fonte: Horóscopo Sideral

