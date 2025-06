Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (18/06) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Você se verá em uma encruzilhada emocional: continuar suportando atitudes que minam sua energia ou escolher se afastar de quem não valoriza o que você oferece. Os erros do passado já ensinaram o que precisavam; agora é hora de virar a página. A mudança começa quando você decide se priorizar. Liberte-se do ciclo de desgaste e abrace relações mais saudáveis.

Números da sorte: 6 - 35 - 19 - 20 | Início da Lua Minguante em Peixes.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Se os sentimentos estiverem embaralhados e o coração apertado, não guarde tudo para si. Um apoio inesperado pode chegar justamente quando você mais precisar. Deixe-se acolher por quem te quer bem. Expresse seus pensamentos com serenidade e busque soluções em vez de conflitos. Pequenos gestos hoje podem pavimentar um futuro mais leve e harmonioso.

Números da sorte: 9 - 17 - 40 - 21 | Início da Lua Minguante em Peixes.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

A sinceridade é a sua maior aliada, mesmo quando parece difícil mantê-la. Tentar encobrir a verdade só atrasa o que é inevitável. Fale com clareza, aja com responsabilidade e controle a impulsividade. As coisas podem não sair conforme o planejado agora, mas isso não significa derrota. Reorganize-se e insista com mais sabedoria. O tempo certo trará o que você precisa.

Números da sorte: 20 - 11 - 39 - 47 | Início da Lua Minguante em Peixes.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Nem todo mundo aceita a verdade de imediato, mas ela tem o poder de iluminar caminhos com o tempo. Sua autenticidade será reconhecida, e esse é o seu trunfo. Dê prioridade ao que exige sua atenção e não desperdice energia com o que pode esperar. Há algo surpreendente a caminho, e sua vida pode dar um salto extraordinário se você estiver preparado para isso.

Números da sorte: 2 - 19 - 37 - 60 | Início da Lua Minguante em Peixes.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Pensar demais pode se transformar em uma armadilha emocional. Quando a mente não desacelera, o corpo sente. Por isso, dê uma pausa, respire profundamente e abrace os pequenos prazeres do dia. Conecte-se com alguém que te faz bem e compartilhe momentos leves. A felicidade mora nos detalhes, e hoje ela pode surgir num simples riso ou boa conversa.

Números da sorte: 34 - 10 - 8 - 47 | Início da Lua Minguante em Peixes.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

O momento é de selecionar melhor suas companhias. Evite quem drena sua energia com queixas constantes ou vibrações negativas. Uma situação antiga começa a caminhar rumo à solução, então mantenha a calma e converse com quem pode colaborar. Um contato inesperado pode renovar seu ânimo e trazer novidades. O destino está a seu favor.

Números da sorte: 57 - 6 - 18 - 20 | Início da Lua Minguante em Peixes.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Um momento decisivo se aproxima, oferecendo a chance de resolver algo pendente. Para isso, é preciso mais movimento e iniciativa. Atue com mais presença em todos os aspectos da vida emocional, profissional e espiritual. Uma revelação pode transformar sua maneira de interpretar a realidade e conduzir melhor suas escolhas daqui para frente.

Números da sorte: 9 - 46 - 38 - 10 | Início da Lua Minguante em Peixes.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Hoje pode surgir alguém com uma demanda irreal, esperando que você resolva tudo. Mas cuidado: saber recusar também é uma virtude. Estabeleça limites com firmeza e não se sinta culpado por priorizar a si mesmo. O apego ao passado não leva a lugar algum. Liberte-se do peso de histórias antigas e visualize o que ainda está por vir com mais entusiasmo e coragem.

Números da sorte: 60 - 17 - 25 - 39 | Início da Lua Minguante em Peixes.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Não tolere atitudes desrespeitosas nem aceite menos do que merece. Você tem luz própria e precisa se lembrar disso. O dia favorece encontros e trocas enriquecedoras — aproveite para se aproximar de quem te valoriza. A autoestima é sua armadura e o carisma, sua ferramenta. Cultive vínculos que acrescentem e mantenha distância de quem não reconhece o seu valor.

Números da sorte: 8 - 11 - 29 - 30 | Início da Lua Minguante em Peixes.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Há algo especial vindo ao seu encontro, uma bênção disfarçada de coincidência. Ainda assim, tome cuidado com a tendência de querer agradar a todos o tempo inteiro. Nem sempre sua opinião será necessária; saiba quando silenciar. Elimine o que já não serve e mantenha a autenticidade. Quando você é verdadeiro consigo mesmo, o caminho se abre mais fácil.

Números da sorte: 4 - 18 - 37 - 56 | Início da Lua Minguante em Peixes.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Um sonho antigo está prestes a ganhar forma, mas mantenha-se atento: nem toda gentileza é sincera. Há pessoas que usam do charme para conseguir o que querem. Evite adiar decisões importantes e mantenha sua mente clara. Respeite os tempos alheios, mas mantenha seus próprios prazos em ordem. Foco e sabedoria são os pilares que farão você prosperar.

Números da sorte: 23 - 7 - 30 - 41 | Início da Lua Minguante em Peixes.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Você carrega dons que talvez nem perceba por inteiro. E mesmo que não goste de se exibir, hoje é dia de mostrar mais quem você é. Sua sensibilidade será um guia forte, especialmente em momentos delicados. A ajuda que você espera está a caminho, mesmo que ainda não seja visível. Confie, mantenha o coração firme e continue caminhando com esperança.

Números da sorte: 1 - 22 - 36 - 48 | Início da Lua Minguante em Peixes.

Fonte: Horóscopo Sideral

