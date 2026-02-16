Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (16) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Áries, as estrelas aceleram o ritmo cósmico ao seu redor, injetando uma energia vibrante que promete momentos inesquecíveis e transformadores. Marte, seu regente, instiga você a romper barreiras, ousando mergulhar em assuntos que antes pareciam desafiadores. Deixe sua garra brilhar...Veja a previsão completa clicandono nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Touro, Vênus alinha as constelações para um dia de esforço recompensador, onde sua determinação terrena impulsiona objetivos tanto profissionais como pessoais com força magnética. Embora sombras de obstáculos possam surgir no horizonte astral, sua resiliência os dissipa...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Gêmeos, hoje, Mercúrio surfa uma onda de sensações celestiais que elevam sua vibração, enchendo o dia de sorte em camadas deliciosas da vida. Essa corrente astral torna tudo leve e magnético, alinhando oportunidades em vários assuntos nesta jornada. Sinta a brisa da fortuna soprando a seu favor...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Câncer, a Lua ilumina seu céu com animação e equilíbrio total, tingindo sua visão das coisas de tons positivos e intuitivos que aquecem seu coração. Cumpra obrigações com fluxo sereno, liberando obsessões para que a maré astral organize suas ideias em práticas inspiradoras...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Sob o brilho feroz do Sol em sua casa de poder, Leão, sinta as estrelas impulsionando você a rugir em direção aos seus objetivos mais ardentes. Neste dia, movimente-se com confiança e abrace mudanças que elevam sua essência para fazer as coisas. Tudo está a seu favor...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Virgem, com Mercúrio tecendo fios de precisão em seu céu natal, conecte-se agora às práticas ancestrais para ter um bom desempenho em tudo. Eleve seu bem-estar mergulhando na consciência do que o universo reserva para hoje: sinta essa energia se alinhando para um desempenho impecável...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Libra, neste dia, Vênus mostra conceitos-chave que dançam graciosamente para dentro de sua esfera equilibrada, convidando-o(a) a se organizar muito bem com tudo. Coloque sua vontade em jogo para finalizar assuntos pendentes, e veja os frutos amadurecerem mais cedo do que imagina...Veja a previsão completa clicandono nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Escorpião, Plutão desperta suas habilidades transformadoras, guiando você a destinos promissores que podem mudar a maneira como está levando os dias. Não pare, concentre essa intensidade no que acende sua paixão mais profunda, e sinta o bem-estar inundando tudo o que o faz vibrar...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Sagitário, com Júpiter expandindo seus horizontes pessoais sob um céu de liberdade, desperte agora os benefícios que o universo reserva só para você. Liberte-se de querer ajudar os outros primeiro, isso drena sua energia. Direcione essa vontade expansiva ao seu bem-estar autêntico...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Capricórnio, neste dia, Saturno ilumina assuntos pendentes em seu mapa disciplinado, convidando você a mergulhar neles com eficiência cósmica. Assim, eles fluirão mais rápido e com menos esforço do que espera. À noite, entregue-se ao descanso restaurador das estrelas...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Hoje, Urano vibra em seu céu inovador, impulsionando você a se distanciar de influências disruptivas que ofuscam sua genialidade. Aquário, respire calma e pondere decisões com a sabedoria que possui. Mantenha constância nas frentes que importam, deixando o cosmos alinhar sua visão...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Peixes, Netuno banha seu mundo intuitivo com ondas de melhoria no bem-estar, isso pode revelar um momento estelar para lutar pelo que seu coração sonha. Dedique-se com foco e veja o potencial infinito se desdobrar. Não deixe essa maré passiva escapar; o universo aplaude sua devoção...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

