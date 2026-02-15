Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (15) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Hoje o universo pede que você confie totalmente em si mesma. Não duvide do seu potencial nem diminua sua voz. Sua comunicação está poderosa e você consegue tocar o coração das pessoas certas com palavras sinceras e atitudes firmes. Momentos de carinho surgem com autenticidade...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Este é um dia de limpeza emocional e renovação. Você começa a perceber claramente o que precisa ser deixado para trás e o que merece crescer em sua vida. Sua criatividade está elevada, mesmo que emoções antigas tentem confundir seus pensamentos. Confie e não se preocupe com julgamentos...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: A energia lunar revela bloqueios internos que precisam ser superados para que você viva com mais liberdade. Chegou o momento de parar de agradar a todos e priorizar suas próprias escolhas. Sua energia magnética está em alta, favorecendo autoestima, charme e segurança emocional...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Hoje é essencial proteger sua energia. Afaste-se de pessoas negativas e ambientes pesados, pois sua sensibilidade precisa de leveza para florescer. Você entra em um ciclo de conquistas, estabilidade emocional e alegria renovada. Ajustes feitos recentemente começam a dar resultados...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Sua autoestima está elevada e você sente que pode transformar qualquer desafio em oportunidade. No entanto, o universo pede equilíbrio emocional e paciência para evitar desgaste mental. É um dia excelente para se libertar de influências tóxicas e padrões que limitam seu brilho...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: A energia do dia favorece equilíbrio, harmonia e relações que nutrem sua alma. Pessoas superficiais tendem a se afastar, abrindo espaço para conexões profundas e verdadeiras. Sua intuição está aguçada, ajudando você a compreender emoções e superar desafios internos com sabedoria...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Durante este dia o universo fortalece sua determinação e clareza mental. Você sente que é hora de tomar decisões importantes e agir com confiança no seu próprio julgamento. As energias cósmicas favorecem conquistas pessoais, conversas estratégicas e escolhas que impactam seu futuro...Veja a previsão completa clicandono nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Uma notícia inesperada pode reacender seu entusiasmo e renovar seus planos. O cosmos trabalha silenciosamente ao seu favor, oportunidades de crescimento e sorte tendem a surgir. Mesmo que o ambiente pareça desorganizado, mantenha a flexibilidade e confie na sua capacidade de adaptação...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Seu coração está protegido contra turbulências externas. Você perceberá que pessoas alinhadas com sua energia se aproximam, contribuindo para seu bem-estar emocional. Este é um período de clareza, liberdade interior. Você se sente mais segura para seguir seu próprio caminho...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Este é um momento de renovação emocional e libertação do passado. Deixe para trás situações que não agregam mais valor à sua jornada. As energias cósmicas favorecem encontros importantes, decisões maduras e reconciliações internas. Você sente que um novo ciclo começa, trazendo mais clareza...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Preserve sua energia emocional. Evite investir tempo em quem não reconhece seu valor. O universo reforça seu amor-próprio e convida você a priorizar seu bem-estar. Definir limites claros hoje será essencial para autoestima elevada. Quando você se respeita, o mundo aprende a respeitá-la também...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Você sentirá um fluxo intenso de renovação espiritual. Diferencie obrigações reais de tarefas que apenas consomem sua energia. Hoje é um convite para fortalecer sua saúde emocional e sua conexão interior. Mudanças profundas começam quando você decide viver com mais consciência e propósito...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

