(16) 99963-6036
quinta, 25 de setembro de 2025
Praça XV

Festival do Morango é adiado para os dias 24 e 25 de outubro

25 Set 2025 - 09h32Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Festa do Morango - Crédito: divulgaçãoFesta do Morango - Crédito: divulgação

O 1º Festival do Morango, que estava programado para acontecer nos dias 3 e 4 de outubro, na Praça da XV, foi adiado. Agora, o evento será realizado nos dias 24 e 25 de outubro, das 15h às 22h, mantendo toda a sua programação voltada à gastronomia, cultura e lazer para a população.

Com entrada gratuita, o festival promete encantar os visitantes com as tradicionais sobremesas preparadas com morango e mais de 20 opções gastronômicas, incluindo pratos da culinária internacional. Entre os destaques estão a cozinha venezuelana e francesa, além de delícias típicas como pastéis doces recheados de morango, xica doida doce e até chopp de morango.

A música também terá espaço garantido, com shows do DJ Ligero e do cantor Fábio Barros, que vão embalar o público durante os dois dias de evento.

Para as crianças, haverá uma área kids especial, garantindo lazer seguro e divertido, enquanto os adultos aproveitam as atrações culinárias e musicais.

Local: Praça da XV
Novas datas: 24 e 25 de outubro
Horário: 15h às 22h

Leia Também

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (25/09) para o seu signo
Entretenimento06h02 - 25 Set 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (25/09) para o seu signo

Banda Sonora apresenta Tributo ao Kid Abelha no Liberty Music Hall nesta sexta
26/0911h08 - 24 Set 2025

Banda Sonora apresenta Tributo ao Kid Abelha no Liberty Music Hall nesta sexta

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (24/09) para o seu signo
Entretenimento06h05 - 24 Set 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (24/09) para o seu signo

Clássicos e memórias musicais: Banda Onnix se apresenta no Circuito Arena Flashback
Neste domingo 19h51 - 23 Set 2025

Clássicos e memórias musicais: Banda Onnix se apresenta no Circuito Arena Flashback

Ingressos avulsos da TUSCA 2025 começam a ser vendidos nesta terça (23), às 18h30
Entretenimento10h59 - 23 Set 2025

Ingressos avulsos da TUSCA 2025 começam a ser vendidos nesta terça (23), às 18h30

Últimas Notícias