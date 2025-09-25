Festival do Morango é adiado para os dias 24 e 25 de outubro

Festa do Morango - Crédito: divulgação

O 1º Festival do Morango, que estava programado para acontecer nos dias 3 e 4 de outubro, na Praça da XV, foi adiado. Agora, o evento será realizado nos dias 24 e 25 de outubro, das 15h às 22h, mantendo toda a sua programação voltada à gastronomia, cultura e lazer para a população.

Com entrada gratuita, o festival promete encantar os visitantes com as tradicionais sobremesas preparadas com morango e mais de 20 opções gastronômicas, incluindo pratos da culinária internacional. Entre os destaques estão a cozinha venezuelana e francesa, além de delícias típicas como pastéis doces recheados de morango, xica doida doce e até chopp de morango.

A música também terá espaço garantido, com shows do DJ Ligero e do cantor Fábio Barros, que vão embalar o público durante os dois dias de evento.

Para as crianças, haverá uma área kids especial, garantindo lazer seguro e divertido, enquanto os adultos aproveitam as atrações culinárias e musicais.

Local: Praça da XV

Novas datas: 24 e 25 de outubro

Horário: 15h às 22h

