Espanha a Dois: roteiro para uma viagem romântica inesquecível

Se você está sonhando com uma viagem romântica para celebrar o amor, por que não considerar um roteiro pelas cidades mais encantadoras da Espanha? Com sua rica cultura, paisagens diversas e uma atmosfera apaixonante, este país oferece o cenário perfeito para criar memórias únicas ao lado de quem você ama.

Madrid, com seu charme vibrante, é o ponto de partida ideal. A capital espanhola reúne história, arte, gastronomia e vida noturna — tudo isso com um toque acolhedor que conquista logo na chegada. E com novas opções, como voos Salvador Madrid, partindo do Brasil, transformar esse sonho em realidade pode ser mais simples do que você imagina.

Se ainda está em dúvida sobre o que visitar, aqui vai um roteiro completo — com dicas de passeios, preços e experiências imperdíveis — que vai de cenários históricos a praias paradisíacas. Tudo pensado para casais que querem viver dias inesquecíveis a dois.

Madrid: o coração da Espanha

Comecem a viagem pela vibrante capital espanhola. Madrid é daqueles lugares que combinam arte, história e romantismo de um jeito leve e espontâneo. A cidade possui diversos jardins e não há nada mais romântico do que passear de mãos dadas por um belo jardim, não concorda? O Parque del Retiro é um dos pontos mais românticos da cidade e oferece diversas opções de atividades. Podem alugar um barquinho no lago (cerca de €8 por 45 minutos, ou R$45) e aproveitar esse momento tranquilo em meio à natureza e esculturas elegantes.

Para quem gosta de arte, o Museu do Prado é parada obrigatória (€15 por pessoa, ou R$82), com obras de grandes mestres como Goya e Velázquez. Já o Palácio Real impressiona por sua arquitetura e salões grandiosos.

Durante a tarde, não deixem de explorar o Mercado de San Miguel. Com €10 a €20 por casal (R$55 a R$110), é possível experimentar tapas, queijos, vinhos e doces típicos em um ambiente animado e charmoso.

À noite, o bairro de La Latina é perfeito para um jantar romântico. Tapas custam entre €3 e €5 (R$ 20 a R$30) cada, e uma garrafa de vinho espanhol sai entre €15 e €40 (R$95 a R$255). Para algo ainda mais especial, pode aproveitar para assistir a um espetáculo de flamenco no tradicional Corral de la Morería — os ingressos variam entre €50 e €90 (R$275 a R$495), com ou sem jantar incluso.

Segóvia: uma viagem no tempo

A apenas uma hora de Madrid, Segóvia é um verdadeiro conto de fadas. O trem de alta velocidade (AVE) custa entre €20 e €50 por pessoa (R$110 a R$275), dependendo da antecedência.

Logo ao chegar, o aqueduto romano impressiona com seus arcos milenares. A visita é gratuita, mas o cenário rende fotos lindas e momentos especiais. Depois, podem seguir até o Alcázar de Segóvia, um castelo digno de realeza que teria inspirado Walt Disney. Subam até a torre para ver a cidade do alto — a vista é espetacular.

Na hora do almoço, não deixem de provar o tradicional cochinillo asado (leitão assado), prato típico da região. Uma refeição completa para dois pode custar entre €25 e €40 (R$160 a R$255), dependendo do restaurante. Depois, caminhem pelas ruelas de pedra do centro histórico, descubram igrejas escondidas e curtam o ritmo tranquilo dessa cidade encantadora.

Granada: amor à sombra da Alhambra

De Segóvia sigam para Granada por trem ou ônibus por €40 a €60 (R$220 a R$330). Aqui, o grande destaque é a Alhambra — um complexo de palácios e jardins mouros que parece saído de um sonho.

Reserve os ingressos com antecedência, a partir de €19 por pessoa (R$105) e não deixem de passear pelos Jardins do Generalife ao entardecer. A luz dourada do pôr do sol deixa tudo ainda mais mágico. Se quiserem um tour guiado, há opções por €40 (R$220), que ajudam a entender melhor a história do lugar.

O bairro de Albaicín é ideal para uma caminhada romântica. Do Mirador de San Nicolás, vocês terão uma vista deslumbrante da Alhambra iluminada à noite. Para jantar, escolham um dos terraços com vista para o palácio — uma refeição com vinho sai por cerca de €45 por casal (R$250).

Se quiserem relaxar, uma boa opção é visitar os banhos árabes Hammam Al Ándalus. A atmosfera com luz de velas, piscinas quentes e massagens cria um momento de puro relaxamento e conexão.

Maiorca: o refúgio mediterrâneo

Encerrando a viagem com chave de ouro, voem de Granada para a paradisíaca ilha de Maiorca (passagens entre €50 e €150, ou R$275 a R$825). O destino mistura praias de água cristalina, vilarejos charmosos e trilhas pela natureza.

Aluguem um carro por uma média de €30 a €50 por dia(R$200 a R$400) e descubram calas escondidas, como Cala Deià ou Cala S'Almunia, ideais para um banho de mar tranquilo e momentos de privacidade. Na capital, Palma, visitem a Catedral de Santa Maria e caminhem pelo centro histórico, com seus pátios floridos e ruas de pedra.

À noite, aproveitem um jantar à beira-mar. Os pratos principais variam de €20 a €50 (R$130 a R$320), e o ambiente à luz das velas, com a brisa do Mediterrâneo, é simplesmente perfeito. Para casais aventureiros, a Serra de Tramuntana oferece trilhas com vistas incríveis. Outra opção imperdível é um passeio de barco que leva a grutas, praias isoladas e lugares dignos de filme.

Dica final: planeje com carinho

Uma viagem romântica pela Espanha não precisa ser cara para ser inesquecível. Reservando com antecedência, vocês conseguem bons preços nas opções de voos para Madrid, hospedagens e atrações. Além disso, várias atividades podem ser feitas a pé ou com baixo custo. Lembre-se: o mais importante é aproveitar cada momento juntos.

Com jardins, castelos, praias e sabores únicos, esse roteiro por Madrid, Segóvia, Granada e Maiorca é uma forma de celebrar o amor em paisagens que ficam para sempre na memória — e no coração.