Carnaval de rua começa neste sábado em São Carlos; confira a programação

14 Fev 2026 - 09h03Por Da redação
Carnaval - Crédito: divulgaçãoCarnaval - Crédito: divulgação

Programação do Carnaval 2026:

Praça XV

14/02, 16h às 20h – Tássia Garnieri e Banda Doce Veneno

15/02, 16h às 20h – Carna com Wal e Sambanda

16/02, 16h às 20h – Nara Dom com Cor da Pele, Maria Butcher e Grupo Pago 10

Blocos

15/02, 16h às 20h – Circuito Cidade Aracy: Bloco Rochedo, Bloco UFSCar, Bloco Cajuteria e DJ Lucimara

17/02, 16h às 20h – Circuito Centro: Bloco Rochedo, Bloco UFSCar, Bloco Cajuteria e DJ Anderson Ligeiro

Flor de Maio (Carnaval de Clube)

14/02, 20h às 00h – Conversa com Botequim com Sarau Musical: Clássicos do Samba, DJ Sofia e Banda Samba de Batom

17/02, 21h às 00h – Sheila Lima, DJ Marcelo Uchôa e Banda Babilônia

Bicão

15/02, 16h às 20h – Baile de Máscaras com a Trupe, DJ Marcelo Uchôa e Regina Dias

Santa Eudóxia

15/02, 17h às 21h – Mania do Samba e DJ Regis

Água Vermelha

15/02, 16h às 20h – DJ Bruno Tony e Pedro Vitor e Mariana com bloco Micareta

Últimas Notícias