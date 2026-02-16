Carnaval 2026 leva shows e blocos carnavalescos a diversos pontos de São Carlos

Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, está realizando uma programação especial do Carnaval 2026, com eventos espalhados por diversos pontos da cidade. A iniciativa contou com shows, apresentações musicais e, como novidade deste ano, a participação de blocos carnavalescos, ampliando as opções de lazer e fortalecendo a tradição cultural do município.

No bairro Cidade Aracy, a festa aconteceu na rua João Martins de França, esquina com a rua Nelson Orlando, reunindo moradores e visitantes para prestigiar as apresentações e dançar ao som dos Blocos Rochedo, UFSCar, Cajuteria e da DJ Lucimara. A programação levou animação às ruas e proporcionou momentos de confraternização entre as famílias.

Natural de Maceió (AL), Ximena dos Santos Rodrigues destacou a importância da novidade para o bairro. “Gostei, é uma novidade, primeira vez que estou vendo aqui no bairro. O Cidade Aracy precisa ter mais vezes uma festa como essa”, afirmou.

Moradora do Cidade Aracy há três anos, Weslliany Kascia Rodrigues dos Santos Silva também se emocionou com as apresentações e ressaltou a qualidade do evento. “Eu achei sensacional. Dos outros anos que eu estive aqui, eu nunca presenciei uma apresentação igual a essa. Eu trouxe minha família e minhas amigas e amei”, disse.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, destacou que a proposta do Carnaval 2026 foi descentralizar a programação e valorizar os talentos locais, levando cultura, lazer e entretenimento para diferentes regiões da cidade.

“Nosso objetivo foi construir um Carnaval democrático, que chegasse aos bairros e ao Centro, valorizando os artistas da cidade e fortalecendo os blocos carnavalescos, que são parte importante da nossa identidade cultural. Ver o Cidade Aracy lotado, com famílias participando e celebrando juntas, mostra que estamos no caminho certo”, afirmou.

Nesta segunda-feira (16/02) a festa continua na Praça XV, das 16h às 20h, com show de Nara Dom, Maria Butcher e Grupo Pago 10. Na terça-feira (17/02), último dia de folia, tem os blocos Rochedo, UFSCar, Cajuteria e a DJ Lucimara no Circuito Centro, das 16h às 20h, com concentração na Avenida São Carlos esquina com a Rua 7 de Setembro, descendo até a Geminiano Costa. Já o baile no Flor de Maio começa às 20h com Sheila Lima, DJ Marcelo Uchoa e Banda Babilônia.

